Visite flash – Les trésors de l’église, Musée des arts et métiers, Paris
Visite flash – Les trésors de l’église, Musée des arts et métiers, Paris samedi 23 mai 2026.
Visite flash – Les trésors de l’église Samedi 23 mai, 20h00 Musée des arts et métiers Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00
L’emblématique église Saint-Martin-des-Champs regorge de nombreux trésors techniques. Laissez-vous surprendre par cette visite flash mystère, au gré des coups de cœur du médiateur.
Rendez-vous : église Saint-Martin des Champs (rez-de-chaussée). Durée : 15 minutes
Musée des arts et métiers 60 Rue Réaumur, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 0153018220 https://www.arts-et-metiers.net Les collections comprennent des modèles anciens, des machines, des horloges du XVIIIe siècle, des appareils ou machines datant du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Les collections sont présentées au sein de sept espaces thématiques : instruments scientifiques, matériaux, construction, communication, énergie, mécanique, transports, auxquels il faut ajouter le Théâtre des automates. A voir également : le fardier de Cugnot, les avions d’Ader et de Blériot, le pendule de Foucault, l’Obéissante d’Amédée Bollée.
Présentation « Les trésors de l’église »
© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Michèle Favareille
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