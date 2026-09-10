Visite Flash Micro-Folie : De la biodiversité à l’immersion VR – Voyage au cœur de l’évolution, Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre
Informations pratiques
Visite Flash Micro-Folie : De la biodiversité à l’immersion VR – Voyage au cœur de l’évolution Samedi 26 septembre, 15h00 Médiathèque Jean-Louis Villenave Landes
+13ans, Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T15:30:00+02:00
En une séance courte et intense, explorez les secrets de la biodiversité et les mécanismes de l’évolution. Ce n’est pas qu’une visite, c’est une immersion : placez le casque de réalité virtuelle et voyagez au cœur du temps pour voir la vie se transformer sous vos yeux.
+13ans, Sur inscription
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05-58-07-16-54 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.direction@labouheyre.fr »}]
En une séance courte et intense, explorez les secrets de la biodiversité et les mécanismes de l’évolution. +13ans, Sur inscription Micro-Folie Réalité Virtuelle
Visite Flash – © Africa Studio – UfaBizPhoto – Shutterstock.com Orange – ManzalabC. Dégardin
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