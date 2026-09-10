Visite Flash Micro-Folie : De la biodiversité à l’immersion VR – Voyage au cœur de l’évolution, Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre

Informations pratiques

Visite Flash Micro-Folie : De la biodiversité à l’immersion VR – Voyage au cœur de l’évolution Samedi 24 octobre, 15h00 Médiathèque Jean-Louis Villenave Landes

+13ans, Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T15:00:00+02:00 – 2026-10-24T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T15:00:00+02:00 – 2026-10-24T15:30:00+02:00

En une séance courte et intense, explorez les secrets de la biodiversité et les mécanismes de l’évolution. Ce n’est pas qu’une visite, c’est une immersion : placez le casque de réalité virtuelle et voyagez au cœur du temps pour voir la vie se transformer sous vos yeux.

+13ans, Sur inscription

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05-58-07-16-54 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.direction@labouheyre.fr »}]

En une séance courte et intense, explorez les secrets de la biodiversité et les mécanismes de l’évolution. +13ans, Sur inscription Micro-Folie Réalité Virtuelle

Visite Flash – © Africa Studio – UfaBizPhoto – Shutterstock.com Orange – ManzalabC. Dégardin