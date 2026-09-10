Visite flash pour découvrir les anciens ateliers de production des Soieries Bonnet, Musée des Soieries Bonnet, Jujurieux

Informations pratiques

Visite flash pour découvrir les anciens ateliers de production des Soieries Bonnet 19 et 20 septembre Musée des Soieries Bonnet Ain

Limité à 35 personnes par visite (2 à 4 visite par heure). Pour être assurés d’une place, privilégiez une visite samedi toute la journée ou dimanche matin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites flash des anciens ateliers des Soieries Bonnet avec démonstration de tissage à bras.

Visites organisées toutes les 15 à 30 minutes samedi et dimanche (sauf entre 13 h 00 et 14 h 00)

Limité à 35 personnes en fonction des places disponibles, sur inscription à votre arrivée au musée.

Musée des Soieries Bonnet 55 place Marcel grillet, 01640 Jujurieux, France Jujurieux 01640 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474369760 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-des-soieries-bonnet/n:808 En 1835, Claude-Joseph Bonnet, fabricant de soieries à Lyon, établit une manufacture à Jujurieux pour concentrer toutes les opérations de la soierie, du cocon à l’étoffe.

Le musée s’inscrit au centre du site des Soieries Bonnet, véritable “ville dans la ville”. Les extérieurs du musée dévoilent les constructions significatives de l’organisation sociale, morale et religieuse de l’usine-pensionnat, sur fond de paternalisme industriel.

Outre les bâtiments de production : tissages, filature-moulinage, le visiteur aperçoit la maison du directeur, l’infirmerie, la chapelle, l’économat de la fabrique, de même que les vestiges des infrastructures de transport et des énergies : arrivée du tramway, salle des générateurs, roue à aube, électricité.

Une promenade en dehors de l’enceinte de la manufacture permet de découvrir également les cités ouvrières, les logements des employés et les rapports entre l’usine et le village de Jujurieux.

Visites flash des anciens ateliers des Soieries Bonnet avec démonstration de tissage à bras.

Travée de métiers à tisser au Musée des Soieries Bonnet, Jujurieux, 2002 © Photographie Georges FESSY, Collection départementale des Musées de l’Ain