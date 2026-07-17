Visite flash : Roger Edgar Gillet, Musée des beaux-arts, Rennes
dimanche 19 juillet 2026 · Musée des beaux-arts · Rennes
Informations pratiques
Visite flash : Roger Edgar Gillet Dimanche 19 juillet, 15h00 Musée des beaux-arts Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T15:00:00+02:00 – 2026-07-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-07-19T15:00:00+02:00 – 2026-07-19T15:30:00+02:00
Le Musée des beaux-arts de Rennes propose une plongée dans l’univers singulier de Roger Edgar Gillet, artiste emblématique de la peinture du 20e siècle français et pourtant méconnu du grand public. Dans son œuvre profondément humaniste, l’humour, la lucidité et la dérision s’allient pour mettre en lumière les travers de nos sociétés. En co-production avec le Musée Estrine de Saint-Rémy-de-Provence.
Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 17 45 »}, {« type »: « email », « value »: « mba-reservations@ville-rennes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mba.rennes.fr/ »}]
Visite-flash de l’exposition temporaire consacrée à l’artiste Roger Edgar Gillet, un artiste emblématique de la peinture du 20e siècle français et pourtant méconnu du grand public.
Roger Edgar Gillet, Personnages et animaux, 1970 | Collection Nathalie Pollak Haas | © Photo Losi | © Adagp, Paris 2026
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Création de carnet en papier recyclé – Avec la Maison du livre, Place de la Mairie, Rennes 17 juillet 2026
- Créez votre carnet en papier recyclé Place de la Mairie Rennes 17 juillet 2026
- Visite méditative dans l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Basalt Rennes 17 juillet 2026
- les Vendredis du parc / Planetariums et Observation des étoiles, Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard, Rennes 17 juillet 2026
- les Vendredis du parc / Planetariums et Observation des étoiles Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes 17 juillet 2026