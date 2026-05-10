Visite – François Morellet, artiste rigoureux-rigolard Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 31 mai, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

A l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de François Morellet, le musée vous dévoile les « systèmes » géométriques et pleins de malice conçus par l’artiste.

Le Musée des beaux-arts de Rennes met en lumière les œuvres géométriques et décalées de François Morellet avec un focus aménagé au sein du parcours permanent. Morellet est lié à la galerie rennaise Oniris dès 1986. En 1988, il conçoit une série de Défigurations à partir des tableaux du Musée, qu’il expose au centre d’art La Criée. En 1997, il revient au Musée pour l’exposition bien nommée L’Armor relais de l’art Morellet, accompagnée par l’acquisition d’un Lunatique neonly pour les collections.

A l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de François Morellet, le musée vous dévoile les “systèmes” géométriques et pleins de malice conçus par l’artiste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T17:00:00.000+02:00

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02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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