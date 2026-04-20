LA MER MORTE / LES PHOQUES ET LES EWOKS – Bertrand Belin et Marie-Sophie Ferdane Théâtre National de Bretagne Rennes Samedi 30 mai, 21h30 Ille-et-Vilaine

Tarif 12€ / Tarif Carte Sortir ! 5,50€

Festival Transforme – Rennes 2026, de la Fondation d’Entreprise Hermès. Lecture musicale de « La Mer morte / Les phoques et les Ewoks » d’Alice Zeniter par Bertrand Belin et Marie-Sophie Ferdane.

Dans le cadre du festival Transforme – Rennes de la Fondation d’Entreprise Hermès.

Lecture musicale de « La Mer morte / Les phoques et les Ewoks » d’Alice Zeniter par Bertrand Belin et Marie-Sophie Ferdane.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T21:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T22:30:00.000+02:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4189

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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