LA MER MORTE / LES PHOQUES ET LES EWOKS – Bertrand Belin et Marie-Sophie Ferdane, Théâtre National de Bretagne, Rennes

LA MER MORTE / LES PHOQUES ET LES EWOKS – Bertrand Belin et Marie-Sophie Ferdane Samedi 30 mai, 21h30 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif 12€ / Tarif Carte Sortir ! 5,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T21:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T21:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:30:00+02:00

Dans le cadre du festival Transforme – Rennes de la Fondation d’Entreprise Hermès.

Lecture musicale de « La Mer morte / Les phoques et les Ewoks » d’Alice Zeniter par Bertrand Belin et Marie-Sophie Ferdane.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4189 »}]

Festival Transforme – Rennes 2026, de la Fondation d’Entreprise Hermès. Lecture musicale de « La Mer morte / Les phoques et les Ewoks » d’Alice Zeniter par Bertrand Belin et Marie-Sophie Ferdane.