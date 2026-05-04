Mercredi Bingo # 1 Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Rennes
Mercredi Bingo # 1 Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Rennes mercredi 27 mai 2026.
Mercredi Bingo # 1 Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Rennes Mercredi 27 mai, 18h30 Ille-et-Vilaine
Premier Bingo de la saison à La Capitainerie
Début à 18h30, 3€ la carte, 5€ les 2 et 6€ les 3 ; pas plus de 4 cartes par personne.
Paiement en CB ou espèces.
Pas de réservation possible, les premiers arrivés seront les premiers servis.
136 cartes maximum.
6 lots à gagner + mini-jeux et goodies !
Copains, musique , bières , planches apéro et petite restauration , bonne ambiance et convivialité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-27T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-27T21:30:00.000+02:00
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association.roazhonfusion@gmail.com
Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Les P’tits Bateaux – Rennes & La Capitainerie, Canal Saint-Martin, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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