Mercredi Bingo # 1 Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Rennes Mercredi 27 mai, 18h30 Ille-et-Vilaine

Premier Bingo de la saison à La Capitainerie

Début à 18h30, 3€ la carte, 5€ les 2 et 6€ les 3 ; pas plus de 4 cartes par personne.

Paiement en CB ou espèces.

Pas de réservation possible, les premiers arrivés seront les premiers servis.

136 cartes maximum.

6 lots à gagner + mini-jeux et goodies !

Copains, musique , bières , planches apéro et petite restauration , bonne ambiance et convivialité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-27T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-27T21:30:00.000+02:00

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association.roazhonfusion@gmail.com

Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Les P’tits Bateaux – Rennes & La Capitainerie, Canal Saint-Martin, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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