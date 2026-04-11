Visite générale couplée Lillebonne
Visite générale couplée Lillebonne samedi 18 juillet 2026.
Lillebonne
Visite générale couplée
14 rue Victor Hugo Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-08-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-26
Découverte de la vie quotidienne à l’époque romaine à Juliobona avec la visite du théâtre complétée par une promenade antique dans Lillebonne. La vie quotidienne romaine à Juliobona n’aura plus de secrets pour les participants avec cette double visite du théâtre et des vestiges antiques de Juliobona localisés en ville.
Visite tout public, réservation possible. .
14 rue Victor Hugo Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 20 00 theatreromaindelillebonne@seinemaritime,fr
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English : Visite générale couplée
L’événement Visite générale couplée Lillebonne a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité
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