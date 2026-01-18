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Visite gourmande de Brive Brive-la-Gaillarde

Visite gourmande de Brive Brive-la-Gaillarde

Visite gourmande de Brive Brive-la-Gaillarde vendredi 24 juillet 2026.

Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Visite gourmande de Brive

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:15:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Lors de ce parcours gourmand à travers les ruelles du cœur historique de Brive, votre guide conférencier vous accompagnera dans l’univers appétissant de certains de nos acteurs locaux.
Tarif: 20 euros. Sur réservation: 15 personnes max.   .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 

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English : Visite gourmande de Brive

L’événement Visite gourmande de Brive Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-25 par Brive Tourisme

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