Brive-la-Gaillarde

Visite gourmande de Brive

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:15:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Lors de ce parcours gourmand à travers les ruelles du cœur historique de Brive, votre guide conférencier vous accompagnera dans l’univers appétissant de certains de nos acteurs locaux.

Tarif: 20 euros. Sur réservation: 15 personnes max. .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite gourmande de Brive

L’événement Visite gourmande de Brive Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-25 par Brive Tourisme