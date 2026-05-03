Visite gratuite Dordonha, centre patrimonial et culturel (musée Costi) Place de la Petite Mission Bergerac

Bergerac

Visite gratuite Dordonha, centre patrimonial et culturel (musée Costi)

Place de la Petite Mission Dordonha Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-11-01 17:30:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Le pôle patrimonial et culturel Dordonha est ouvert et gratuit ce dimanche. Le moment est tout trouvé pour une sortie à Bergerac ! Les enfants sont les bienvenus, guidés dans leur parcours par des livrets-jeu qui affûteront leur sens de l’observation.

Venez découvrir ou (re)découvrir Dordonha, qui abrite également le Musée Costi.

Le pôle patrimonial et culturel Dordonha est ouvert et gratuit ce dimanche. Le moment est tout trouvé pour une sortie à Bergerac ! Les enfants sont les bienvenus, guidés dans leur parcours par des livrets-jeu qui affûteront leur sens de l’observation. .

Place de la Petite Mission Dordonha Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr

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English : Visite gratuite Dordonha, centre patrimonial et culturel (musée Costi)

The Dordonha heritage and cultural center is open and free this Sunday. It’s the perfect time for a day out in Bergerac! Children are welcome to join in the fun, guided by booklets to sharpen their sense of observation.

L’événement Visite gratuite Dordonha, centre patrimonial et culturel (musée Costi) Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides