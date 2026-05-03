Visite gratuite Dordonha, centre patrimonial et culturel (musée Costi) Place de la Petite Mission Bergerac
Visite gratuite Dordonha, centre patrimonial et culturel (musée Costi) Place de la Petite Mission Bergerac dimanche 3 mai 2026.
Bergerac
Visite gratuite Dordonha, centre patrimonial et culturel (musée Costi)
Place de la Petite Mission Dordonha Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:00:00
fin : 2026-11-01 17:30:00
Date(s) :
2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06
Le pôle patrimonial et culturel Dordonha est ouvert et gratuit ce dimanche. Le moment est tout trouvé pour une sortie à Bergerac ! Les enfants sont les bienvenus, guidés dans leur parcours par des livrets-jeu qui affûteront leur sens de l’observation.
Venez découvrir ou (re)découvrir Dordonha, qui abrite également le Musée Costi.
Le pôle patrimonial et culturel Dordonha est ouvert et gratuit ce dimanche. Le moment est tout trouvé pour une sortie à Bergerac ! Les enfants sont les bienvenus, guidés dans leur parcours par des livrets-jeu qui affûteront leur sens de l’observation. .
Place de la Petite Mission Dordonha Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite gratuite Dordonha, centre patrimonial et culturel (musée Costi)
The Dordonha heritage and cultural center is open and free this Sunday. It’s the perfect time for a day out in Bergerac! Children are welcome to join in the fun, guided by booklets to sharpen their sense of observation.
L’événement Visite gratuite Dordonha, centre patrimonial et culturel (musée Costi) Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Les sentiers de l’éphémère | Les mots des maux Theatre La Gargouille Bergerac 11 mai 2026
- L’œuvre du café Le printemps des cimetières Pont Saint-Jean Bergerac 11 mai 2026
- Le Rocksane | Tribute Beatles Centre culturel Michel Manet Bergerac 12 mai 2026
- Festival Street Art | Art Tak Bergerac 14 mai 2026
- Atelier de fabrication de savons Savonnia Bergerac 15 mai 2026