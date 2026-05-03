Visite gratuite Musée du Tabac Place du Feu Bergerac

Bergerac

Visite gratuite Musée du Tabac

Place du Feu Musée du Tabac Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-11-01 17:30:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Venez découvrir ou redécouvrir le Musée du Tabac.

Les collections d’objets rares du Musée du Tabac seront accessibles gratuitement en ce premier dimanche du mois .

Un livret jeu est proposé pour les enfants ! .

Place du Feu Musée du Tabac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr

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English : Visite gratuite Musée du Tabac

Come and discover or rediscover the Tobacco Museum.

The Musée du Tabac?s collections of rare objects will be accessible free of charge on the first Sunday of the month.

A game booklet is available for children!

L’événement Visite gratuite Musée du Tabac Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides