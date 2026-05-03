Visite gratuite Musée du Tabac Place du Feu Bergerac
Visite gratuite Musée du Tabac Place du Feu Bergerac dimanche 3 mai 2026.
Bergerac
Visite gratuite Musée du Tabac
Place du Feu Musée du Tabac Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:00:00
fin : 2026-11-01 17:30:00
Date(s) :
2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06
Venez découvrir ou redécouvrir le Musée du Tabac.
Les collections d’objets rares du Musée du Tabac seront accessibles gratuitement en ce premier dimanche du mois .
Un livret jeu est proposé pour les enfants ! .
Place du Feu Musée du Tabac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite gratuite Musée du Tabac
Come and discover or rediscover the Tobacco Museum.
The Musée du Tabac?s collections of rare objects will be accessible free of charge on the first Sunday of the month.
A game booklet is available for children!
L’événement Visite gratuite Musée du Tabac Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Les sentiers de l’éphémère | Les mots des maux Theatre La Gargouille Bergerac 11 mai 2026
- L’œuvre du café Le printemps des cimetières Pont Saint-Jean Bergerac 11 mai 2026
- Le Rocksane | Tribute Beatles Centre culturel Michel Manet Bergerac 12 mai 2026
- Festival Street Art | Art Tak Bergerac 14 mai 2026
- Atelier de fabrication de savons Savonnia Bergerac 15 mai 2026