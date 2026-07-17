Visite guidée « À la découverte des sculptures de l’île Seguin » avec une surprise artistique, Pavillon des projets, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Visite guidée « À la découverte des sculptures de l’île Seguin » avec une surprise artistique Samedi 19 septembre, 14h00 Pavillon des projets Hauts-de-Seine

sur inscription sur notre site internet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Les nouveaux espaces publics de l’île Seguin, ouverts progressivement entre janvier et juillet 2026, accueillent un remarquable ensemble de sculptures contemporaines qui dialoguent avec l’histoire et les paysages du site.

Le parcours d’œuvres d’art du parc départemental Gauthier Mougin explore les notions de trace, de mémoire et d’empreinte à travers les créations de Peter Stampfli, Marta Pan, Didier Marcel, Jacques Villeglé, Jean-Charles de Castelbajac, entre autres. Sur le parvis de la Pointe des Arts, les œuvres aux langages plastiques variés, signées notamment Erik Dietman et Stefan Rinck, invitent à une découverte sensible et ludique.

L’arrivée sur l’île Seguin par le pont Daydé est marquée par une création inédite de Chloé Quenum, La Folie de l’île Seguin, qui rend hommage aux anciens travailleurs et travailleuses des usines Renault. Cette œuvre est également associée à la station « Créer » du parcours « Voyage en Industries ».

Partez à la découverte de ces œuvres qui font de l’île Seguin un véritable musée à ciel ouvert, devenu possible grâce au soutien du Département des Hauts-de-Seine, de la Ville de Boulogne-Billancourt, du Fonds de dotation Emerige, du Centre national des arts plastiques (CNAP) et du Fonds régional d’art contemporain (FRAC) d’Île-de-France.

À l’issue de la visite, une surprise artistique vous attend… Gardez les yeux bien ouverts !

Rendez-vous au Pavillon des projets

https://ileseguin-rivesdeseine.fr/fr

Pavillon des projets 101 allée Georges-Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 61 91 70 https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://ileseguin-rivesdeseine.fr/fr »}] [{« link »: « https://ileseguin-rivesdeseine.fr/fr »}] Le pavillon des projets propose de façon ludique, interactive et numérique une exposition de l’opération à travers des îlots thématiques, des maquettes et une fresque historique. Métro ligne 9 arrêt Pont de Sèvres ; Tram 2 arrêt Brimborion

Visite commentée « À la découverte des sculptures de l’île Seguin »

©Alice Sidoli