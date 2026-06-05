Visite guidée À la lueur des bougies Sillé-le-Guillaume
Visite guidée À la lueur des bougies Sillé-le-Guillaume mardi 14 juillet 2026.
Sillé-le-Guillaume
Visite guidée À la lueur des bougies
10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Château médiéval de Sillé-le-Guillaume –
Tous les mardis du 7 juillet au 25 août à 21h
(Re) découvrez le château à la nuit tombée… Des centaines de bougies vous permettront de découvrir la tour d’artillerie comme vous ne l’avez jamais vue !
La visite se termine par une dégustation de produits locaux.
Durée 1h30
Réservation
02 43 14 23 43 06 70 74 94 52 .
10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43
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English :
L’événement Visite guidée À la lueur des bougies Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume
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