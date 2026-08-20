Visite guidée : à la recherche des maçons de Cassinomagus, Cassinomagus parc archéologique, Chassenon

Informations pratiques

Visite guidée : à la recherche des maçons de Cassinomagus 19 et 20 septembre Cassinomagus parc archéologique Charente

Gratuit. Samedi et dimanche à 11h et 14h (durée 1h). Réservation obligatoire 15p max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Accompagné par Sandra Sicard, archéologue départementale de la Charente, explorez les salles voûtées des thermes, exceptionnellement ouvertes au public. Cette visite vous emmène au cœur des entrailles du monument, sur les traces de ses bâtisseurs, pour découvrir des espaces habituellement inaccessibles.

Casques fournis. Le port de bonnes chaussures est obligatoire. Visite déconseillée aux enfants de moins de 8 ans et inaccessible aux personnes à mobilité réduite. Déconseillée aux personnes souffrant de claustrophobie.

Visites le samedi et le dimanche à 11h et 14h. Durée : 1h. Réservation obligatoire. 15 personnes maximum.

Cassinomagus parc archéologique 11 Longeas, 16150 Chassenon, France Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545893221 https://www.cassinomagus.fr C’est au Ier siècle av J.-C. que Jules César transforma la Gaule en provinces romaines. Des édifices emblématiques de l’adoption d’un nouvel art de vivre ont alors été bâtis. Imaginez qu’il y a maintenant près de 2000 ans s’élevait à Chassenon un ensemble monumental composé d’édifices publics et religieux. Les habitants comme les voyageurs pouvaient trouver ici un théâtre (encore enfoui sous la végétation), un temple de 30 mètres de haut aujourd’hui détruit, ainsi que des thermes, dont les vestiges sont les mieux conservés de France.

Visite et découverte des salles voûtées habituellement inaccessibles avec Sandra Sicard, archéologue départementale. Partez sur les traces des bâtisseurs des thermes en visitant les entrailles du ! …

©Julie Desbois