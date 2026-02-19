Cassinomagus Les journées Halloween Cassinomagus parc archéologique Chassenon

Cassinomagus parc archéologique 11, Longeas Chassenon Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-10-30 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00

2026-10-30

Venez frissonner de peur chez Cassinomagus jeu d’enquête, visites fantomatiques, maquillage…
Cassinomagus parc archéologique 11, Longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21  contact@cassinomagus.fr

English :

Come and experience the thrill of fear at Cassinomagus: investigative games, ghostly visits, face painting…

