Cassinomagus Les journées Halloween Cassinomagus parc archéologique Chassenon

Cassinomagus Les journées Halloween

Cassinomagus parc archéologique 11, Longeas Chassenon Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Venez frissonner de peur chez Cassinomagus jeu d’enquête, visites fantomatiques, maquillage…

Cassinomagus parc archéologique 11, Longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr

English :

Come and experience the thrill of fear at Cassinomagus: investigative games, ghostly visits, face painting…

L’événement Cassinomagus Les journées Halloween Chassenon a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Charente Limousine