L’histoire est dans le pré

longeas Chassenon Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Etudiant, personne en situation d’handicap, demandeur d’emploi

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

2026-07-25 2026-07-26

À la rencontre des compagnons de l’Homme dans l’Histoire, venez participer aux festivités du Jardin et de la Ferme !

longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr

English :

Come and join in the festivities at the Garden and Farm!

