L’histoire est dans le pré Chassenon
L’histoire est dans le pré Chassenon samedi 25 juillet 2026.
L’histoire est dans le pré
longeas Chassenon Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Etudiant, personne en situation d’handicap, demandeur d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
À la rencontre des compagnons de l’Homme dans l’Histoire, venez participer aux festivités du Jardin et de la Ferme !
.
longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and join in the festivities at the Garden and Farm!
L’événement L’histoire est dans le pré Chassenon a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Charente Limousine