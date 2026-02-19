Cassinomagus Nuit d’Uranie Longeas Chassenon
Tarif : – – 7.5 EUR
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
2026-07-18
Uranie, muse antique de l’astronomie, vous convie à une soirée sous les étoiles !
Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr
English :
Uranie, ancient muse of astronomy, invites you to an evening under the stars!
