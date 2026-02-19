Cassinomagus Nuit d’Uranie Longeas Chassenon

Cassinomagus Nuit d’Uranie

Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon Charente

Tarif : – – 7.5 EUR

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

2026-07-18

Uranie, muse antique de l’astronomie, vous convie à une soirée sous les étoiles !

Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr

English :

Uranie, ancient muse of astronomy, invites you to an evening under the stars!

