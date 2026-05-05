Visite guidée : le temple de Cassinomagus en réalité virtuelle, Cassinomagus parc archéologique, Chassenon

Visite guidée : le temple de Cassinomagus en réalité virtuelle 13 et 14 juin Cassinomagus parc archéologique Charente

Réservation conseillée, limitée à 10 personnes, à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Découvrez une expérience extraordinaire, une visite inédite des vestiges du temple disparu : vivez une immersion dans le temps grâce aux casques de réalité virtuelle !

Cassinomagus parc archéologique 11 Longeas, 16150 Chassenon, France Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545893221 https://www.cassinomagus.fr C’est au XVIe siècle que Cassinomagus est identifiée pour la première fois comme une agglomération antique. Il faut ensuite attendre le XVIIIe siècle pour que les premières investigations y soient menées. Les recherches se concentrent alors sur le grand temple.

C’est finalement au XXe siècle, en 1958, que les fouilles de Jean-Henri Moreau, fondateur de la Société des Amis de Chassenon, permettent d’identifier les vestiges comme des thermes. Il fouillera également le temple.

Depuis 1995, des fouilles professionnelles permettent de mieux comprendre l’architecture et le fonctionnement de cet espace monumental aussi bien des thermes, du lieu de culte ou encore de l’aqueduc.

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© Pierre Holley