Cassinomagus Nuit Archéo Longeas Chassenon

Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
2026-07-03
Tous les ans, le Département de la Charente propose sur les sites archéologiques charentais des spectacles artistiques de haute qualité et toujours gratuits !
Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr
English :
Every year, the Département de la Charente offers high-quality artistic performances at the Charente’s archaeological sites, always free of charge!
