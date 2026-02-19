Cassinomagus Nuit Archéo Longeas Chassenon

Cassinomagus Nuit Archéo

Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Tous les ans, le Département de la Charente propose sur les sites archéologiques charentais des spectacles artistiques de haute qualité et toujours gratuits !

.

Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every year, the Département de la Charente offers high-quality artistic performances at the Charente’s archaeological sites, always free of charge!

L’événement Cassinomagus Nuit Archéo Chassenon a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Charente Limousine