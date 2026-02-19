Cassinomagus spectacle son et lumière Le dernier chant des thermes Chassenon
Cassinomagus spectacle son et lumière Le dernier chant des thermes
longeas Chassenon Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-08-01 00:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01
Spectacle nocturne vous transporte au cœur du mythe fondateur de la création de Cassinomagus !
longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr
English :
The night show takes you to the heart of the founding myth of Cassinomagus!
