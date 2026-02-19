Cassinomagus spectacle son et lumière Le dernier chant des thermes

longeas Chassenon Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 22:00:00

fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01

Spectacle nocturne vous transporte au cœur du mythe fondateur de la création de Cassinomagus !

.

longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The night show takes you to the heart of the founding myth of Cassinomagus!

L’événement Cassinomagus spectacle son et lumière Le dernier chant des thermes Chassenon a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Charente Limousine