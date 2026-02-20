Cassinomagus Journées Européennes de l’Archéologie

Cassinomagus parc archéologique, Chassenon, Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Les Journées européennes de l’archéologie sont pilotées par l’Inrap, sous l’égide du ministère de la Culture. Cet événement est l’occasion de mettre en lumière le domaine de l’archéologie.

contact@cassinomagus.fr

English :

The European Archaeology Days are organized by Inrap, under the aegis of the French Ministry of Culture. This event is an opportunity to highlight the field of archaeology.

L’événement Cassinomagus Journées Européennes de l’Archéologie Chassenon a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Charente Limousine