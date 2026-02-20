Cassinomagus Journées Européennes du Patrimoine Longeas Chassenon

Cassinomagus Journées Européennes du Patrimoine

Les Journées Européennes du Patrimoine sont organisées sous l’égide du Ministère de la Culture. Cet événement donne accès gratuitement au site pour découvrir ou redécouvrir un patrimoine exceptionnel.

Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr

English :

The European Heritage Days are organized under the aegis of the French Ministry of Culture. This event gives free access to the site to discover or rediscover an exceptional heritage.

