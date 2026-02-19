Cassinomagus Les enfers de Pluton Cassinomagus parc archéologique Chassenon

Cassinomagus Les enfers de Pluton

Cassinomagus parc archéologique 11, Longeas Chassenon Charente

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Durant toutes les vacances, Cassinomagus vous propose des visites, parcours-jeu et ateliers familles.

.

Cassinomagus parc archéologique 11, Longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During all vacation periods, Cassinomagus offers tours, games and family workshops.

L’événement Cassinomagus Les enfers de Pluton Chassenon a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Charente Limousine