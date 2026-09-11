Visite guidée à Laon : De la destruction à la prise en compte du patrimoine laonnois, Parvis de la cathédrale de Laon, Laon
samedi 19 septembre 2026 · Parvis de la cathédrale de Laon · Laon
Informations pratiques
Visite guidée à Laon : De la destruction à la prise en compte du patrimoine laonnois 19 et 20 septembre Parvis de la cathédrale de Laon Aisne
Jauge limitée à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Votre guide s’attachera à mettre en avant au travers d’exemples locaux le changement de considération vis-à-vis de la sauvegarde du patrimoine, et ce sur une période allant du lendemain de la Révolution française (et des premières mesures de conservation mises en place) à la loi de séparation des Eglises et de l’Etat en 1905.
Cette itinérance vous mènera ainsi de la cathédrale à l’emplacement de l’ancienne tour de Louis d’Outremer via l’ancien hôtel-Dieu et l’Hôtel de Ville…
Parvis de la cathédrale de Laon Place du parvis Gautier de Mortagne, 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-paysdelaon.com »}]
Votre guide s’attachera à mettre en avant au travers d’exemples locaux le changement de considération vis-à-vis de la sauvegarde du patrimoine.
© Archives départementales Aisne
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