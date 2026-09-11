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Visite guidée à Laon : De la destruction à la prise en compte du patrimoine laonnois, Parvis de la cathédrale de Laon, Laon

samedi 19 septembre 2026 · Parvis de la cathédrale de Laon · Laon

Visite guidée à Laon : De la destruction à la prise en compte du patrimoine laonnois, Parvis de la cathédrale de Laon, Laon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parvis de la cathédrale de Laon
Adresse
Place du parvis Gautier de Mortagne, 02000 Laon
Ville
02000 Laon
Département
Aisne
Tarif
Jauge limitée à 25 personnes

Visite guidée à Laon : De la destruction à la prise en compte du patrimoine laonnois 19 et 20 septembre Parvis de la cathédrale de Laon Aisne

Jauge limitée à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Votre guide s’attachera à mettre en avant au travers d’exemples locaux le changement de considération vis-à-vis de la sauvegarde du patrimoine, et ce sur une période allant du lendemain de la Révolution française (et des premières mesures de conservation mises en place) à la loi de séparation des Eglises et de l’Etat en 1905.
Cette itinérance vous mènera ainsi de la cathédrale à l’emplacement de l’ancienne tour de Louis d’Outremer via l’ancien hôtel-Dieu et l’Hôtel de Ville…

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Votre guide s’attachera à mettre en avant au travers d’exemples locaux le changement de considération vis-à-vis de la sauvegarde du patrimoine.

© Archives départementales Aisne

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