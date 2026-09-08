Visite guidée à Laon : La cathédrale Notre-Dame, Office de tourisme du Pays de Laon, Laon
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme du Pays de Laon · Laon
Informations pratiques
Visite guidée à Laon : La cathédrale Notre-Dame Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Office de tourisme du Pays de Laon Aisne
Jauge limitée à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Joyau de la cité perchée de Laon, votre guide vous livrera quelques clés de lecture afin d’appréhender ce chef d’œuvre de l’art gothique primitif !
Office de tourisme du Pays de Laon Place du parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}] L’Office de tourisme est situé dans les locaux du premier hôtel-Dieu de Laon, bâti au XIIe siècle…
Joyau de la cité perchée de Laon, votre guide vous livrera quelques clés de lecture afin d’appréhender ce chef d’œuvre de l’art gothique primitif !
© OT Pays de Laon
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