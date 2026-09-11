Visite guidée à Laon : l’ancien palais épiscopal (actuel Tribunal), Ancien palais épiscopal, Laon
samedi 19 septembre 2026 · Ancien palais épiscopal · Laon
Informations pratiques
Visite guidée à Laon : l’ancien palais épiscopal (actuel Tribunal) 19 et 20 septembre Ancien palais épiscopal Aisne
Jauge limitée à 20 personnes / inscription obligatoire avec dépôt de la copie de sa pièce d’identité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Spécialement ouvertes au public, les chapelles haute et basse de cette ancienne demeure de l’évêque datant du XIIe seront accessibles au cours de cette visite…
En parallèle auront lieu une exposition de peintures et sculptures en chapelle basse et des animations en extérieur…
Ancien palais épiscopal Place Aubry, 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}]
Spécialement ouvertes au public, les chapelles haute et basse de cette ancienne demeure de l’évêque datant du XIIe seront accessibles au cours de cette visite…
© OT Pays de Laon
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