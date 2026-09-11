Visite guidée à Laon : l’ancien palais épiscopal (actuel Tribunal), Ancien palais épiscopal, Laon

Informations pratiques

Visite guidée à Laon : l’ancien palais épiscopal (actuel Tribunal) 19 et 20 septembre Ancien palais épiscopal Aisne

Jauge limitée à 20 personnes / inscription obligatoire avec dépôt de la copie de sa pièce d’identité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Spécialement ouvertes au public, les chapelles haute et basse de cette ancienne demeure de l’évêque datant du XIIe seront accessibles au cours de cette visite…

En parallèle auront lieu une exposition de peintures et sculptures en chapelle basse et des animations en extérieur…

Ancien palais épiscopal Place Aubry, 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}]

Spécialement ouvertes au public, les chapelles haute et basse de cette ancienne demeure de l’évêque datant du XIIe seront accessibles au cours de cette visite…

© OT Pays de Laon