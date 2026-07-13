Visite guidée Agen à Vél’eau Pont-Canal et voie verte. Agen
lundi 20 juillet 2026 · Pont-Canal et voie verte. · Agen
Informations pratiques
Agen
Visite guidée Agen à Vél’eau
Pont-Canal et voie verte. Cœur de ville, berges de Garonne, Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Découvrez l’histoire du fleuve, du canal de Garonne, le pont-canal, admirez un système de quatre écluses consécutives, empruntez la célèbre voie verte à l’ombre des platanes, le tout accompagné
d’un guide et à vélo ! Un circuit accessible à tous entre ville et nature.
Découvrez l’histoire du fleuve, du canal de Garonne, le pont-canal, admirez un système de quatre écluses consécutives, empruntez la célèbre voie verte à l’ombre des platanes, le tout accompagné
d’un guide et à vélo ! Un circuit accessible à tous entre ville et nature. .
Pont-Canal et voie verte. Cœur de ville, berges de Garonne, Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09
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English : Visite guidée Agen à Vél’eau
Discover the history of the river, the Garonne Canal, and the canal bridge; admire a system of four consecutive locks; and ride along the famous greenway in the shade of the plane trees—all accompanied
by a guide and by bike! A tour accessible to everyone, combining city and nature.
L’événement Visite guidée Agen à Vél’eau Agen a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Agen
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