Visite guidée Agen by night Office de tourisme Destination Agen Agen
Visite guidée Agen by night Office de tourisme Destination Agen Agen mardi 21 juillet 2026.
Agen
Visite guidée Agen by night
Office de tourisme Destination Agen 38 Rue Garonne Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:30:00
fin : 2026-07-21 22:30:00
Date(s) :
2026-07-21
À la nuit tombée, découvrez Agen illuminée avec jeux de lumières, anecdotes et une balade nocturne fascinante.
À la nuit tombée, laissez-vous envoûter par le charme d’Agen illuminée ! Entre jeux de lumières urbaines et anecdotes, (re)découvrez la ville sous un nouveau jour… ou plutôt, sous un autre éclat ! Suivez le guide et plongez dans une balade nocturne fascinante, où l’histoire et la magie se rencontrent, dévoilant le charme et la beauté des principaux monuments agenais. .
Office de tourisme Destination Agen 38 Rue Garonne Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 39 09 info@destination-agen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Agen by night
%C0 After dark, discover Agen all lit up with light displays, interesting facts, and a fascinating nighttime stroll.
L’événement Visite guidée Agen by night Agen a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Agen
À voir aussi à Agen (Lot-et-Garonne)
- Fete de la Musique Avec Burning Jane Le Plancher des Vaches Agen 21 juin 2026
- Agen, une ville attachante et son fleuve Place du Maréchal Foch Agen 25 juin 2026
- Soiree Salsa Bachata Kizomba Le Plancher des Vaches Agen 25 juin 2026
- Karaoké Party Agen 26 juin 2026
- Match de la coupe du monde FRANCE NORVEGE le Plancher des Vaches Agen 26 juin 2026