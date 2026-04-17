Visite guidée animée du Pôle Simone Veil, Pôle Simone Veil, Le Havre
samedi 19 septembre 2026 · Pôle Simone Veil · Le Havre
Informations pratiques
Visite guidée animée du Pôle Simone Veil Samedi 19 septembre, 14h00 Pôle Simone Veil Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez explorer les coulisses de la structure grâce à des visites guidées proposées toutes les 30 minutes et profitez d’une ambiance conviviale. Tout au long de l’après-midi, diverses animations vous attendent : atelier créatif, diaporama retraçant les 5 années d’activité du pôle, quiz interactif dans l’espace numérique…
Laissez-vous également surprendre par des démonstrations de danse en continu « K-pop au fil du temps », et plongez dans une expérience originale avec « Il était une fois le Pôle Simone Veil ».
Pôle Simone Veil 3 parvis Simone Veil, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Danton Seine-Maritime Normandie 02 35 19 49 50 https://www.lehavre.fr/annuaire/pole-simone-veil Pierre angulaire de la requalification du quartier Danton, l’architecture audacieuse du Pôle Simone Veil conçu par l’agence K- Architecture abrite un équipement socio-culturel et sportif
Venez explorer les coulisses de la structure grâce à des visites guidées proposées toutes les 30 minutes et profitez d’une ambiance conviviale. Tout au long de l’après-midi, diverses animations vous …
©polesimoneveil
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