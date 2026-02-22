Visite guidée Apiculteur d’un jour RDV Maison de la Barthe Dax
Visite guidée Apiculteur d’un jour RDV Maison de la Barthe Dax mercredi 11 mars 2026.
RDV Maison de la Barthe Allée des Déportés Dax Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
2026-03-11
Vêtu de la tenue du parfait apiculteur , cape blanche et coiffe grillagée, approchez sans crainte des abeilles, pour découvrir le travail de la ruche et déguster ses produits…
English : Visite guidée Apiculteur d’un jour
Dressed as the perfect beekeeper , with a white cape and mesh headdress, approach the bees without fear, to discover the work of the hive and taste its products…
