Visite guidée Apiculteur d’un jour RDV Maison de la Barthe Dax

Visite guidée Apiculteur d'un jour

RDV Maison de la Barthe Allée des Déportés Dax Landes

Tarif : 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Vêtu de la tenue du parfait apiculteur , cape blanche et coiffe grillagée, approchez sans crainte des abeilles, pour découvrir le travail de la ruche et déguster ses produits…

+33 5 58 56 86 86

English : Visite guidée Apiculteur d'un jour

Dressed as the perfect beekeeper , with a white cape and mesh headdress, approach the bees without fear, to discover the work of the hive and taste its products…

