Visite guidée Apiculteur d’un jour RDV Maison de la Barthe Dax

Visite guidée Apiculteur d'un jour

Visite guidée Apiculteur d’un jour RDV Maison de la Barthe Dax mercredi 11 mars 2026.

Visite guidée Apiculteur d’un jour

RDV Maison de la Barthe Allée des Déportés Dax Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11

Date(s) :
2026-03-11

Vêtu de la tenue du parfait apiculteur , cape blanche et coiffe grillagée, approchez sans crainte des abeilles, pour découvrir le travail de la ruche et déguster ses produits…
Vêtu de la tenue du parfait apiculteur , cape blanche et coiffe grillagée, approchez sans crainte des abeilles, pour découvrir le travail de la ruche et déguster ses produits…   .

RDV Maison de la Barthe Allée des Déportés Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Apiculteur d’un jour

Dressed as the perfect beekeeper , with a white cape and mesh headdress, approach the bees without fear, to discover the work of the hive and taste its products…

L’événement Visite guidée Apiculteur d’un jour Dax a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Grand Dax