Visite guidée : archéologues, découvrez-les tous !, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux

Informations pratiques

Visite guidée : archéologues, découvrez-les tous ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Gisacum, site gallo-romain Eure

Durée 1h, dès 10 ans, réservation sur place à l’accueil de l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

L’archéologie est une discipline qui fascine petits et grands. De nombreuses professions permettent de donner du corps à cette science. À l’occasion des 30 ans de la Mission archéologique, accompagnés par la commissaire d’exposition, découvrez ces métiers et surtout les activités que les agents réalisent lors d’une opération archéologique. Une dernière occasion de découvrir l’exposition temporaire !

Gisacum, site gallo-romain 8 rue des thermes, 27930 Le Vieil-Évreux Le Vieil-Évreux 27930 Eure Normandie 02 32 31 94 78 http://www.gisacum-normandie.fr https://www.facebook.com/Gisacum/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/gisacum/

L’archéologie est une discipline qui fascine petits et grands. De nombreuses professions permettent de donner du corps à cette science. À l’occasion des 30 ans de la Mission archéologique, par la ces…

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