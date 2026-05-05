Visite guidée architecturale de la bibliothèque universitaire, Bibliothèque universitaire du Havre, Le Havre

Visite guidée architecturale de la bibliothèque universitaire 19 et 20 septembre Bibliothèque universitaire du Havre Seine-Maritime

Durée 1h, 15 pers. max, départs des visites toutes les heures, réservation à partir du 1/09.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite architecturale de la Bibliothèque universitaire Le Havre Normandie

La visite débutera par la présentation architecturale de ce batiment construit par l’agence Dottelonde et inaugurée en mars 2006. Cet ouvrage aux façades double peau différenciées associant parement de brique, verre et métal, qui cache un vaste volume en creux spectaculaire et dessine le contour du célèbre vase Savoy du designer et architecte finlandais Alvar Aalto.

Puis, elle se poursuivra par la présentation des services.

Bibliothèque universitaire du Havre 25 rue Philippe Lebon, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie 02 32 74 44 14 http://bu.univ-lehavre.fr https://fr-fr.facebook.com/BUduHavre/;https://twitter.com/buhavre;https://www.linkedin.com/company/bulehavre;https://www.instagram.com/bulehavre [{« type »: « email », « value »: « culture-bu@univ-lehavre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/bu-le-havre/reservation »}] Inaugurée en 2006, la bibliothèque universitaire est l’œuvre de René et Phire Week Dottelonde.

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