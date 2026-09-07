Visite guidée : Architecture, La Manufacture du Haut Beaujolais, Thizy-les-Bourgs

Informations pratiques

Visite guidée : Architecture 17 et 18 octobre La Manufacture du Haut Beaujolais Rhône

Visite architecture et accès à l’Écomusée : tarifs habituels (7 € / 4,5 €), possibilité de poursuivre la visite de l’écomusée en autonomie + exposition temporaire « Femmes à l’ouvrage » // Visite Géologie + défis archi du musée : Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T16:30:00+02:00 – 2026-10-18T17:00:00+02:00

Une demie-heure avec un médiateur de l’Ecomusée du Haut Beaujolais, pour découvrir l’architecture de la Manufacture et les spécificités des bâtiments liés à l’histoire textile de la région.

La Manufacture du Haut Beaujolais route des Couvertures, 69240 Thizy-les-Bourgs Thizy-les-Bourgs 69240 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 64 06 48 https://www.lamanufacture.hautbeaujolais.fr/ Lieu vivant, La Manufacture du Haut-Beaujolais abrite un écomusée et une Micro-Folie. Elle propose tout au long de l’année, une programmation culturelle riche et variée à destination de tous les publics : visites libres et guidées, spectacles, animations… parking, tables de pique-nique

Une demie-heure avec un médiateur de l’Ecomusée du Haut Beaujolais, pour découvrir l’architecture de la Manufacture et les spécificités des bâtiments liés à l’histoire textile de la région.

©COR.EL