Visite guidée au château de Capestang, Château des archevêques de Narbonne, Capestang

Informations pratiques

Visite guidée au château de Capestang 19 et 20 septembre Château des archevêques de Narbonne Hérault

Gratuit, sur réservation, nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez le château des archevêques de Narbonne à Capestang lors d’une visite guidée qui vous en dévoilera tous les secrets.

Symbole de la puissance de l’Église à Capestang au Moyen Âge, le château est édifié entre le XIIᵉ et le XIVᵉ siècle.

Au XIVᵉ siècle, des peintures murales ornent les murs de la salle d’apparat.

Vers le milieu du XVᵉ siècle, un plafond peint composé de closoirs richement décorés vient compléter l’ensemble. Il est aujourd’hui classé au titre des Monuments historiques.

Prolongez la visite dans le centre d’interprétation des plafonds peints médiévaux pour en apprendre davantage sur ce patrimoine unique.

Château des archevêques de Narbonne 9 Place Gabriel Peri, 34310 Capestang, France Capestang 34310 Hérault Occitanie +33467375123 https://www.locastel-capestang.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 42 67 37 »}, {« type »: « email », « value »: « dominique.saillard34@gmail.com »}] Le château a été construit par les archevêques de Narbonne, seigneurs du lieu. Il serait dû à Pierre de la Jugie, archevêque de Narbonne de 1347 à 1375. A partir du XIV et XVe siècle les archevêques de Narbonne se sont employés à y posséder un château digne de leur rang.

Au milieu du XVe siècle, une commande du plafond peint à la savante complexité est demandée par l’archevêque Jean d’Harcourt : 150 closoirs sur des thèmes d’une étonnante diversité (scènes religieuses ou profane, scènes de divertissement ou galantes, courtisans ou gens du peuple, bestiaire fantastique ou animaux bien réels).

Chacun de ces closoirs racontent une scène de vie du Moyen Age et un centre d’interprétation met en lumière l’Histoire des Archevêques de Narbonne et de Capestang.

Découvrez le château des archevêques de Narbonne à Capestang lors d’une visite guidée qui vous en dévoilera tous les secrets.

© Melkan Bassil