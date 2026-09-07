Visitez librement la collégiale gothique, Église Saint-Etienne, Capestang
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Etienne · Capestang
Informations pratiques
Visitez librement la collégiale gothique 19 et 20 septembre Église Saint-Etienne Hérault
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
⛪ Découvrez la collégiale Saint-Étienne de Capestang
Partez à la découverte de la collégiale Saint-Étienne de Capestang, remarquable exemple de style gothique, avec son chœur finement ajouré et ses vitraux aux couleurs chatoyantes.
Un joyau architectural qui témoigne du prestige religieux et artistique de la région.
Église Saint-Etienne Rue Franklin, 34310 Capestang, France Capestang 34310 Hérault Occitanie L’édifice date du début du XIVe siècle et se compose d’une abside à sept pans dont trois sont éclairés par de hautes fenêtres à meneau et traverse. La nef ne comprend que deux travées, avec chapelles entre les contreforts. Le clocher se situe au sud. L’édifice est resté inachevé et s’est arrêté aux transepts dont les amorces sont visibles. Contre les deux travées du XIVe siècle est resté accolé un porche qui prolonge la nef mais qui ne porte les caractères d’aucune époque bien déterminée.
⛪ Découvrez la collégiale Saint-Étienne de Capestang
© Melkan Bassil
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