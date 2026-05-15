Visite guidée Au coeur des remparts parcours Petit Bayonne Rue du Bastion Royal Bayonne
Visite guidée Au coeur des remparts parcours Petit Bayonne Rue du Bastion Royal Bayonne samedi 26 septembre 2026.
Bayonne
Visite guidée Au coeur des remparts parcours Petit Bayonne
Rue du Bastion Royal Devant le bastion royal Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
A Bayonne, l’art de défendre une ville se lit à ciel ouvert, depuis les tours romaines jusqu’au 19ème siècle en passant par l’oeuvre de Vauban.
Aujourd’hui, ces anciennes fortifications sont devenues des lieux de vie. Découvrez bastions, fossés et ponts-levis, sans oublier les casemates aujourd’hui occupées par les peñas. .
Rue du Bastion Royal Devant le bastion royal Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Visite guidée Au coeur des remparts parcours Petit Bayonne
L’événement Visite guidée Au coeur des remparts parcours Petit Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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