Visite guidée Au fil des rues La rue Pêcherie et ses légendes RDV Parvis de la Collégiale Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Visite guidée Au fil des rues La rue Pêcherie et ses légendes

RDV Parvis de la Collégiale Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03 14:30:00

Date(s) :

2026-10-03

La rue Pêcherie, autrefois seule voie de passage pour se rendre à l’Ouest de la ville, doit son nom au vivier des chanoines de Saint-Barnard…

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RDV Parvis de la Collégiale Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@romans-patrimoine.com

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English :

Rue P%EAcherie, once the only route leading to the western part of the city, owes its name to the fishpond belonging to the canons of Saint-Barnard…

L’événement Visite guidée Au fil des rues La rue Pêcherie et ses légendes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme