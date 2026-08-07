Visite guidée Au fil des rues La rue Pêcherie et ses légendes RDV Parvis de la Collégiale Romans-sur-Isère
samedi 3 octobre 2026 · RDV Parvis de la Collégiale · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Visite guidée Au fil des rues La rue Pêcherie et ses légendes
RDV Parvis de la Collégiale Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03 14:30:00
Date(s) :
2026-10-03
La rue Pêcherie, autrefois seule voie de passage pour se rendre à l’Ouest de la ville, doit son nom au vivier des chanoines de Saint-Barnard…
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RDV Parvis de la Collégiale Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@romans-patrimoine.com
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English :
Rue P%EAcherie, once the only route leading to the western part of the city, owes its name to the fishpond belonging to the canons of Saint-Barnard…
L’événement Visite guidée Au fil des rues La rue Pêcherie et ses légendes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme
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