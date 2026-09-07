Visite guidée au jardin du Musée départemental Albert-Kahn (à partir de 7 ans) RDV sur place, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Visite guidée au jardin du Musée départemental Albert-Kahn (à partir de 7 ans) RDV sur place Dimanche 13 décembre, 15h00 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-13T15:00:00+01:00 – 2026-12-13T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-13T15:00:00+01:00 – 2026-12-13T16:00:00+01:00

Visite guidée au jardin du Musée départemental Albert-Kahn (à partir de 7 ans) RDV sur place

Passion Japon

En écho à l’exposition accueillie au Temps des Cerises dans le cadre de Couleur Japon et en lien avec le bicentenaire de la photographie, nous nous sommes rapprochés du musée départemental Albert-Kahn afin d’explorer les sujets du 8e art et du Japon, en lien avec ce musée et son fondateur.

Venez explorer le jardin japonais contemporain et le village japonais aux maisons traditionnelles. Ces deux scènes paysagères forment un patrimoine unique, riche de symboles. Cette visite a pour but de faire découvrir les deux scènes paysagères japonaises : le village japonais et le jardin japonais contemporain, leurs caractéristiques, leurs symboliques, etc.

Merci de réserver une place par enfant et une place par adulte participant.

RENDEZ-VOUS SUR PLACE 20 MIN. AVANT.

En famille, à partir de 6 ans. Durée : environ 1h.

Dimanche 13 décembre à 15h

RENDEZ-VOUS SUR PLACE 20 MIN. AVANT

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Passion Japon art exposition

© Musée départemental Albert-Kahn