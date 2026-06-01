Visite guidée au Moulin de l’Arzelier, Moulin de l’Arzelier, Villeneuve-en-Retz

Visite guidée au Moulin de l’Arzelier 27 et 28 juin Moulin de l’Arzelier Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Visite guidée du moulin, par petits groupes des trois étages, selon l’ordre d’arrivée.

Faute d’avoir le budget pour les ailes, le dernier étage attend l’arbre moteur. Les bénévoles viennent de terminer les enduits intérieurs, paire de meules, archure, trémis, bluterie, autant de pieces refaites à l’identique. Transmission de savoir -faire, de la farine de meule, à la pâte à pain, et cuisson au four à bois.

Moulin de l’Arzelier 10 moulin de l’Arzelier, Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Bourgneuf-en-Retz Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « mariepatron11@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0612055538 »}]

Dans un moulin qui ne demande qu’à moudre à nouveau du blé, mais auquel il manque encore les ailes, renaissance des éléments de meunerie visite moulin

Marie Patron