Visite guidée au Mupop Sans elles, votre playlist n’existerait pas MuPop (Music Museum) Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Visite guidée au Mupop Sans elles, votre playlist n’existerait pas

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-11-14 15:30:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-10 2026-10-24 2026-10-31 2026-11-14 2026-11-28 2026-12-12

Cette visite guidée met à l’honneur 7 femmes d’exception, 7 histoires de la musique et vous propose de découvrir leur œuvre et leur destin.

Tout public. Sur réservation.

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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

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English :

This guided tour highlights seven exceptional women and seven stories from the world of music, inviting you to discover their work and their life stories.

Open to all ages. Reservations required.

L’événement Visite guidée au Mupop Sans elles, votre playlist n’existerait pas Montluçon a été mis à jour le 2026-08-25 par Montluçon Tourisme