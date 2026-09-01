Visite guidée au Mupop Sans elles, votre playlist n’existerait pas MuPop (Music Museum) Montluçon
samedi 26 septembre 2026 · MuPop (Music Museum) · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Visite guidée au Mupop Sans elles, votre playlist n’existerait pas
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-11-14 15:30:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-10-10 2026-10-24 2026-10-31 2026-11-14 2026-11-28 2026-12-12
Cette visite guidée met à l’honneur 7 femmes d’exception, 7 histoires de la musique et vous propose de découvrir leur œuvre et leur destin.
Tout public. Sur réservation.
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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr
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English :
This guided tour highlights seven exceptional women and seven stories from the world of music, inviting you to discover their work and their life stories.
Open to all ages. Reservations required.
L’événement Visite guidée au Mupop Sans elles, votre playlist n’existerait pas Montluçon a été mis à jour le 2026-08-25 par Montluçon Tourisme
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