VISITE GUIDÉE AU PLUS PRÈS DES VOLETS D’ORGUE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan
VISITE GUIDÉE AU PLUS PRÈS DES VOLETS D’ORGUE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan samedi 30 mai 2026.
Perpignan
VISITE GUIDÉE AU PLUS PRÈS DES VOLETS D’ORGUE
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 4 – 4 – 4
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:15:00
fin : 2026-05-30 12:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Au musée Hyacinthe Rigaud, accompagné d’une guide, le public découvre les panneaux peints des volets d’orgue, leur technique de la détrempe, la richesse de leur iconographie et l’art du retable….
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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83
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English :
At the Musée Hyacinthe Rigaud, accompanied by a guide, the public discovers the painted panels of the organ shutters, their tempera technique, the richness of their iconography and the art of the altarpiece….
L’événement VISITE GUIDÉE AU PLUS PRÈS DES VOLETS D’ORGUE Perpignan a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT66
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