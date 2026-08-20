Visite guidée autour des Grands Moulins de Corbeil, Grands moulins de Corbeil, Corbeil-Essonnes
vendredi 18 septembre 2026 · Grands moulins de Corbeil · Corbeil-Essonnes
Informations pratiques
Visite guidée autour des Grands Moulins de Corbeil Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h00 Grands moulins de Corbeil Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00
Le service Patrimoine et Tourisme de Grand Paris Sud invite les scolaires à découvrir les Grands Moulins de Corbeil au cours d’une visite ludique.
Les Grands Moulins de Corbeil-Essonnes constituent un site historique du territoire mais aussi un lieu majeur du patrimoine industriel, ce depuis plus de 900 ans. Au fil des siècles, le moulin a connu des aménagements, transformations et améliorations régulières, ce qui lui a permis de faire face à l’augmentation constante de la production de farine.
Au cours de la visite, les scolaires en apprendront davantage sur l’histoire et l’évolution du site en compagnie de la médiatrice culturelle :
– travail sur les métiers de l’époque en lien avec les Moulins ;
– rôle de la Seine ;
– histoire de Corbeil.
Grands moulins de Corbeil Quai de l’apport paris, 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@grandparissud.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0171637052 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.13.27.17.34 »}]
Le service Patrimoine et Tourisme de Grand Paris Sud invite les scolaires à découvrir les Grands Moulins de Corbeil.
© 2017, Grand Paris Sud / Gitka Olivier
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