Visite guidée de l’usine de production d’eau potable de la Clergerie, Usine de la Clergerie – Régie Eau Grand Paris Sud, Corbeil-Essonnes

samedi 19 septembre 2026 · Usine de la Clergerie - Régie Eau Grand Paris Sud · Corbeil-Essonnes

Informations pratiques

Visite guidée de l’usine de production d’eau potable de la Clergerie Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Usine de la Clergerie – Régie Eau Grand Paris Sud Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour les Journées européennes du patrimoine partez à la découverte de l’usine de production d’eau potable de la Clergerie.

Usine de la Clergerie – Régie Eau Grand Paris Sud 113 Rue Louis Baudoin 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 91 60 30 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 12 19 22 72 »}]

Pour les Journées européennes du patrimoine partez à la découverte de l’usine de production d’eau potable de la Clergerie.

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