Visite guidée: Balade au crépuscule Jardin botanique Bayonne
Visite guidée: Balade au crépuscule Jardin botanique Bayonne mercredi 5 août 2026.
Bayonne
Visite guidée: Balade au crépuscule
Jardin botanique Allées des tarrides Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:30:00
fin : 2026-08-05 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05
À la tombée du jour, les portes du jardin botanique s’ouvrent pour vous. Dans ce petit coin de paradis, au cœur des remparts, commence une balade entre chien et loup. Lanternes à la main, vous parcourez le cœur de Bayonne, depuis les fortifications jusqu’aux bords de Nive sur le thème de la lumière et de la nuit en ville.
Durée 1h30
Sur inscription. .
Jardin botanique Allées des tarrides Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Visite guidée: Balade au crépuscule
L’événement Visite guidée: Balade au crépuscule Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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