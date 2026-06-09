VISITE GUIDÉE “BALADE HISTORIQUE À PIED” Rue Emile Zola Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

VISITE GUIDÉE “BALADE HISTORIQUE À PIED”

Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

{ summary : Ouvrez grand les yeux et les oreilles le cœur historique de Saint-Cyprien vous révèle ses richesses et ses histoires au fil d’une promenade familiale de 1h15. Réservation billetterie en ligne tourisme-saint-cyprien.com ou à l’accueil de l’Office de tourisme }

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Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

{ summary : Open your eyes and ears wide: the historic heart of Saint-Cyprien reveals its riches and stories during a 1h15 family walk. Reservations: online ticketing: tourisme-saint-cyprien.com or at the Tourist Office reception desk }

L’événement VISITE GUIDÉE “BALADE HISTORIQUE À PIED” Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DE SAINT CYPRIEN