VISITE GUIDÉE “BALADE HISTORIQUE À PIED” Rue Emile Zola Saint-Cyprien
VISITE GUIDÉE “BALADE HISTORIQUE À PIED” Rue Emile Zola Saint-Cyprien mardi 18 août 2026.
Saint-Cyprien
VISITE GUIDÉE “BALADE HISTORIQUE À PIED”
Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
{ summary : Ouvrez grand les yeux et les oreilles le cœur historique de Saint-Cyprien vous révèle ses richesses et ses histoires au fil d’une promenade familiale de 1h15. Réservation billetterie en ligne tourisme-saint-cyprien.com ou à l’accueil de l’Office de tourisme }
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Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
{ summary : Open your eyes and ears wide: the historic heart of Saint-Cyprien reveals its riches and stories during a 1h15 family walk. Reservations: online ticketing: tourisme-saint-cyprien.com or at the Tourist Office reception desk }
L’événement VISITE GUIDÉE “BALADE HISTORIQUE À PIED” Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DE SAINT CYPRIEN
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