Visite guidée bilingue de l’exposition Ludique & Poétique, Galerie de Rohan, Landerneau

Informations pratiques

Visite guidée bilingue de l’exposition Ludique & Poétique Dimanche 20 septembre, 16h00 Galerie de Rohan Finistère

Jauge limitée à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée français-breton de l’expostion

Gweladenn en divyezh diskouezadeg Palier Roc’han Landerne

Exceptionnellement, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, les médiateurs de l’exposition animeront une visite guidée à 2 voix français/ breton, en duo avec l’Association Ti ar Vro Landerne Daoulaz.

La galerie de Rohan vous présente l’exposition d’été « Ludique & Poétique », qui s’intéresse aux relations qu’entretiennent l’art et le jeu, à travers les œuvres de Karina Bisch, Jean Yves Brélivet, Patrice Carré, Arthur Lambert et Carole Rivalin.Karina Bisch, Jean Yves Brélivet, Patrice Carré, Arthur Lambert et Carole Rivalin

Les cinq artistes exposés expérimentent une dimension de jeu : ludiques et poétiques, les œuvres présentées tissent des liens subtils entre le jeu et l’art, faisant de la création une récréation et tenir ensemble l’art et la vie.

Galerie de Rohan Place Saint-Thomas 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 02 56 31 28 15 https://galeriederohan.landerneau.bzh/ S’appuyant sur une dynamique culturelle déjà présente, la Ville a l’ambition de faire de Landerneau une véritable place forte de l’art contemporain en Bretagne.

Première pierre à l’édifice de ce projet culturel, l’ancienne librairie de Rohan, située dans le quartier Saint-Thomas, est désormais devenue la Galerie de Rohan, un espace municipal d’expositions d’art et de créations contemporaines.

La Galerie de Rohan, lieu de diffusion culturelle, a pour ambition de favoriser la rencontre et le dialogue des esthétiques. Ouverte en 2015, elle vise à sensibiliser le public le plus large à cette expression artistique plurielle qui s’inscrit dans une véritable politique culturelle, visant à démocratiser l’Art, par la gratuité d’accès et par un service de médiation culturel pour les visiteurs.

Visite guidée français-breton de l’expostion

© Ville de Landerneau