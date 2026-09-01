Informations pratiques

Dieppe

[Visite guidée] Bunker L412 de Dieppe

Lieu communiqué lors de la réservation Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez un ancien poste de commandement allemand !

Cette visite vous plonge dans l’histoire d’un poste de commandement équipé de six canons antiaériens de 88 mm. Vous découvrirez également la station radar, les fonctions techniques de l’ouvrage et la vie quotidienne des soldats présents sur le site.

Présentation de matériels et de documents historiques.

17 personnes maximum

Réservation obligatoire 02 35 06 62 79

Organisé par l’association BunkerArchéoDieppe. .

Lieu communiqué lors de la réservation Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

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English : [Visite guidée] Bunker L412 de Dieppe

L’événement [Visite guidée] Bunker L412 de Dieppe Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie