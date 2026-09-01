[Visite guidée] Bunker L412 de Dieppe Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Visite guidée] Bunker L412 de Dieppe
Lieu communiqué lors de la réservation Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez un ancien poste de commandement allemand !
Cette visite vous plonge dans l’histoire d’un poste de commandement équipé de six canons antiaériens de 88 mm. Vous découvrirez également la station radar, les fonctions techniques de l’ouvrage et la vie quotidienne des soldats présents sur le site.
Présentation de matériels et de documents historiques.
17 personnes maximum
Réservation obligatoire 02 35 06 62 79
Organisé par l’association BunkerArchéoDieppe. .
Lieu communiqué lors de la réservation Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
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English : [Visite guidée] Bunker L412 de Dieppe
L’événement [Visite guidée] Bunker L412 de Dieppe Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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