Visite guidée Candidature Unesco des Sites clunisiens Basilique du Sacré-Coeur Paray-le-Monial
Visite guidée Candidature Unesco des Sites clunisiens Basilique du Sacré-Coeur Paray-le-Monial vendredi 24 juillet 2026.
Visite guidée Candidature Unesco des Sites clunisiens
Basilique du Sacré-Coeur Avenue Jean Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-28
Dans le cadre de la candidature Unesco des sites clunisiens, nous vous proposons une visite consacrée à l’histoire et l’architecture clunisienne du monastère de Paray-le-Monial, fondé à la fin du Xe siècle et qui a existé jusqu’au moment de la Révolution française. .
Basilique du Sacré-Coeur Avenue Jean Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 85 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Candidature Unesco des Sites clunisiens
L’événement Visite guidée Candidature Unesco des Sites clunisiens Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-01-16 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I