Visite guidée Candidature Unesco des Sites clunisiens

Basilique du Sacré-Coeur Avenue Jean Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-28

Dans le cadre de la candidature Unesco des sites clunisiens, nous vous proposons une visite consacrée à l’histoire et l’architecture clunisienne du monastère de Paray-le-Monial, fondé à la fin du Xe siècle et qui a existé jusqu’au moment de la Révolution française. .

Basilique du Sacré-Coeur Avenue Jean Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 85 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr

